Mantenimento del gradone salariale, al via il ricorso di Uil Scuola Trapani

Al via il ricorso promosso dalla Uil Scuola Rua Trapani utile al riconoscimento del diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale scolastico.

“La Corte di Cassazione – afferma il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – ha riconosciutola cosiddetta “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “0-2 anni” e “3-8 anni” per coloro che sono in ruolo dal 1° settembre 2011 e che abbiano svolto almeno un anno di pre-ruolo prima della stessa data, condizione più favorevole rispetto a quello introdotta dal CCNL del 2011. La Uil Scuola Rua, pertanto, tramite l’ufficio legale Truglio, ha deciso di far partire un ricorso per il riconoscimento di tale diritto”.

Il ricorso, riservato ai soli iscritti Uil Scuola e a coloro che intendono iscriversi, è completamente gratuito. Coloro che hanno i requisiti e intendano aderire devono compilare il seguente form: https://forms.gle/UCBugPRPHCNBwCsM6.