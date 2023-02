Auto, da Horizon algoritmi per confrontare noleggio e acquisto

TORINO (ITALPRESS) – Arrivano gli algoritmi per il noleggio a lungo termine di Horizon Automotive. L’azienda ha annunciato l’attivazione sul proprio portale web di due strumenti innovativi, basati su algoritmi proprietari sviluppati dal reparto interno di ricerca e sviluppo, che permettono di comparare l’offerta noleggio a lungo termine con quella dell’acquisto in proprietà: Horizon Index 2 e Super Index.

“Attraverso Horizon Index 2 e Super Index è ora finalmente possibile valutare in maniera chiara e completa i vantaggi in termini di convenienza della nostra formula di noleggio a lungo termine, per comprendere su quali modelli quest’ultimo può risultare più vantaggioso rispetto all’acquisto – ha dichiarato Luca Cantoni, CEO del Gruppo Horizon Automotive -. Sono due strumenti accurati e innovativi, frutto di importanti investimenti e di una conoscenza concreta del mondo automotive, che si basa sul rapporto consolidato ed inclusivo di Horizon con i dealer, un pilastro del nostro modello di business”.

Lanciato lo scorso marzo, Horizon Index 1 è stato il primo strumento presentato dalla società e permette di confrontare il canone Horizon con i canoni pubblicati online. E’ stato costruito su un sistema di data scraping che scandaglia tutti i canoni presenti sul web, per lo stesso modello e la stessa versione, con le medesime caratteristiche contrattuali (km, durata e anticipo) dell’offerta pubblicata sul portale di Horizon.

Horizon Index 2 compie un ulteriore passo avanti. Si basa su un algoritmo con valori multipli certificati da fonti ACI, listini ufficiali e dati forniti dai concessionari, soci e partner Horizon. Questo strumento analizza i costi relativi all’acquisto e mantenimento di ogni modello pubblicato sul sito Horizon, confrontandoli con il rispettivo canone di noleggio a lungo termine. L’utilizzo tiene conto di una serie di oneri di proprietà, quali: calcolo sconto concessionario; costo del finanziamento; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; costo pneumatici; calcolo assicurazione basato su precisi cluster di profili, in base al segmento di auto considerato; assistenza stradale; valore di rivendita del veicolo. Uno strumento unico sul mercato, soprattutto perchè popolato con dati reali aggiornati in modo dinamico con il supporto dei dealer del network Horizon.

Horizon Super Index è il risolutore finale che raccoglie gli esiti ottenuti da Horizon Index 1 e Horizon Index 2 e li mette a confronto, per raggiungere un livello di convenienza massima. Si tratta di un’analisi definitiva e completa tra miglior formula di noleggio a lungo termine proposta da Horizon, miglior formula di noleggio presente sul web e acquisto, illustrando in maniera chiara l’entità del doppio vantaggio nel noleggiare attraverso le soluzioni e i canoni proposti da Horizon.

