E’ siciliana la città più pericolosa dell’Europa del Sud

Numbeo, il più grande database al mondo di dati forniti dagli utenti su città e paesi in tutto Europa, ha stilato una classifica fornendo informazioni aggiornate e tempestive anche sulla criminalità in tutto il mondo. Il database è diviso per aree geografiche internazionali.

Nella parte Europa del Sud, la città più pericolosa è Catania, con un indice di criminalità pari al 63,90% e di sicurezza pari, conseguentemente, al 36,10. Seguono Napoli (61,65%), Atene (55,88%), Amadora in Portogallo (54,57%) e Salonnico in Grecia (53,51%).

Restando in Italia, 7°, 8° e 9° posto per Roma (criminalità pari al 52,99%), Torino (52,10%) e Bari (50,69%). Palermo è 15ª con un rischio per la sicurezza di cittadini e turisti pari al 45,23%.

Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere sul livello percepito di criminalità nella propria città, sul cambiamento di quest’ultima negli ultimi tre anni e sul senso di sicurezza che provano camminando di giorno o di notte. Tra le domande, anche quanto è alto il timore di subire furti, di essere aggrediti fisicamente, molestati, insultati e l’incidenza di persone che consumano o spacciano sostanze stupefacenti.