Rapina ad un supermercato: rapinatore arrestato dalla Polizia trapanese

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal locale Giudice per le Indagini Preliminari di Trapani, su richiesta della Procura della Repubblica, un quarantaquattrenne palermitano, presunto autore di una rapina commessa ai danni del supermercato Conad di via Madonna di Fatima.

In particolare, l’uomo, nella tarda mattinata del 3 gennaio scorso, unitamente ad altro soggetto, aveva minacciato un addetto dell’esercizio commerciale, utilizzando un punteruolo, asportando un intero cassetto contenente 1.735 euro in contanti. In seguito entrambi si erano dati alla fuga ma uno di loro era stato bloccato da un operatore della Polizia di Stato libero dal servizio.

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo un accurata visione e comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, con quelle tratte degli archivi di polizia, hanno individuato anche il secondo presunto rapinatore, segnalandolo all’Autorità Giudiziaria.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, la locale Procura della Repubblica ha formulato richiesta del provvedimento, emesso poi dal GIP, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata in concorso.