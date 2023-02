Ci lascia Piero Urso, fu il primo direttore marsalese delle Cantine Florio

E’ scomparso nella notte all’età di 79 anni, Pietro Urso, detto Piero, il primo direttore marsalese delle storiche Cantine Florio. A precederlo solo figure che non erano del territorio. La sua caratura professionale, etica, la passione per la cultura enogastronomica, lo hanno portato ad essere figura di spicco del vino non solo del territorio, ma dell’intera isola.

Da inizio gennaio era ricoverato in serie condizioni all’ospedale di Marsala.

Tante figure di spicco, del mondo enologico ed istituzionale, ha accolto nelle stanze più antiche del vino Marsala: da Luigi Veronelli, celebre enogastronomo di fama internazionale, che con Urso ha degustato due annate storiche targate Florio – Marsala Riserva 1939 e 1963 – e l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi.

Gli ultimi impegni professionali sono state presso l’azienda vinicola Tasca d’Almerita, nel palermitano, tenute che coltivano quasi 600 ettari di vigneto.

Nell’aprile del 1997 è stato insignito della stella al merito del lavoro dal Presidente della Repubblica.

Piero Urso lascia la moglie Angela, da cui era legato da amore profondo, le figlie Milena, Marcella e Roberta. A loro, al fratello Ignazio e a sua moglie Anna, ai generi Rosario e Luigi, ai nipoti Simone, Filippo e Roberta, ai cognati e ai pronipoti tutti a cui era fortemente legato, il cordoglio della casa editrice e delle redazioni di itacanotizie.it e Marsala C’è.