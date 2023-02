Avevano addosso coltelli di genere vietati: denunciate a Marsala 10 persone

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nell’ambito dei servizi messi in atto nel fine settimana scorso, hanno denunciato dieci soggetti per diversi reati.

Cinque persone, italiani e non, di età compresa tra i 18 e i 42 anni sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto sarebbero stati sorpresi, a seguito di perquisizione personale, in possesso di coltelli di genere vietato.

Un 39enne di Mazara del Vallo denunciato in quanto sarebbe stato fermato a bordo di un’autovettura confiscata, dopo aver violato i sigilli.

Un tunisino classe 90 invece è stato denunciato dopo che avrebbe asportato generi alimentari da un esercizio commerciale sito in C.da Ciavolo.

Altro soggetto deferito nel medesimo contesto operativo è un marsalese classe 61 che in evidente stato di ubriachezza disturbava i passanti rifiutandosi di fornire ai militari dell’Arma le proprie generalità.

Un trapanese di 33 anni è stato poi sorpreso alla guida del proprio veicolo sprovvisto di patente di guida, mentre un marsalese di 41 anni, sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, è stato sorpreso e denunciato per sottrazione di energia elettrica.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Trapani 6 giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina) presumibilmente per uso personale.