Trionfo dell’Handball Erice in Coppa Italia. Battuta la Brixen Sudtirol 33 a 29

L’Handball Erice scrive un’importante pagina della storia sportiva del territorio siciliano e della pallamano femminile. A Rimini, la squadra guidata da Margarida Conte ha vinto la Coppa Italia, battendo in finale Brixen Sudtirol con il risultato di 33 a 29. Mvp dell’incontro sono state premiate Babbo per Sudtirol e Storozhuk per Erice. Un successo del collettivo, che premia un progetto partito solamente pochi anni fa e con tanta ambizione. Erice ha mostrato compattezza nella competizione, vincendo la sua prima Coppa Italia, sconfiggendo con merito Casalgrande, Salerno e Sudtirol. Una vittoria che spinge l’Handball Erice alla fase finale della stagione regolare.

Hanna Storozhuk premiata mvp dell’incontro

PRIMO TEMPO: Avvio di match caratterizzato dagli errori da entrambe le formazioni, complice anche la pressione della posta in palio (7’ 2-2). Erice si porta avanti con le due reti di Cozzi ed il gol di Mrkikj (12’ 6-5). Dopo la gran rete di Muratovic, Conte chiama un minuto di time-out (18’ 8-8). Le squadre faticano a trovare la via del gol e il punteggio resta in equilibrio (23’ 11-11). Ekoh e Storozhuk conquistano il doppio vantaggio (26’ 13-11), si tratta del primo allungo del match. Losio e Coppola spingono Erice sul +4, approfittando gli errori offensivi del Brixen Sudtirol (28’ 15-11). Allo scadere Ekoh realizza la rete del 16 a 12.

SECONDO TEMPO: Alla ripresa, Coppola e Tarbuch, di forza, portano Erice sul +5 (33’ 18-13). Erice riesce a mantenere il proprio vantaggio, grazie alla perspicace difesa ed alle realizzazioni di Ekoh, costringendo Nossing al time-out (44’ 23-18). Storozhuk, con due reti di fila, spinge Erice sul +6 (47’ 26-20). Erice fatica, per i due minuti sanzionati a Ekoh, Losio e Coppola, con Sudtirol che accorcia (51’ 27-24). Muratovic riporta Sudtirol sul -2, ma Tarbuch sulla respinta riesce ad andare a segno (53’ 28-25). Senza paura ed appena entrata in campo, Iacovello para il rigore di Muratovic, Erice spreca in attacco, mentre l’ex Put va a segno (55’ 28-26). Dai sette metri è precisa Storozhuk, portando Erice nuovamente sul +3. Il momento è tutto nelle mani di Erice, con Conte che chiama un time-out (58’ 31-27). Le reti di Ekoh e Pugliara consegnano il titolo all’Ac Life Style Erice, che vince la Coppa Italia, battendo Brixen Sudtirol con il risultato finale di 33 a 29.

Ac Life Style Erice vs Brixen Sudtirol 33-29

Parziali: (16-12; 33-29).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 3, Mrkikj 1, Benincasa, Losio 4, Landri, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu, Pugliara 1, Coppola 3, Ekoh 10, Storozhuk 9, Farisé.

Allenatore: Margarida Conte.

Brixen Sudtirol: Muratovic 10, Eder 1, Hilber 7, Saranovic, Prunster (p), Di Pietro, Vegni 1, Put 2, Habicher 1, Babbo 7, Luchin (p), Kiesenhofer, Rabanser, Vikoler.

Allenatore: Hubert Nossing.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.