Torino-Udinese 1-0, decide un gol di Karamoh

TORINO (ITALPRESS) – Una rete di Karamoh a inizio ripresa basta al Torino che batte 1-0 all’Olimpico l’Udinese e opera il sorpasso in classifica: granata settimi a quota 30 punti, friulani ottavi a 29. Pochi brividi nel primo tempo. Silvestri blocca una conclusione dalla distanza, precisa ma non potente, di Vojvoda; Milinkovic Savic con il pugno allontana un velenoso traversone giunto in area da un corner battuto da Samardzic, mentre sul fronte opposto sbatte a terra e poi si impenna ampiamente sopra la traversa un colpo di testa di Buongiorno. Con il passare dei minuti prova il Torino a fare qualcosa in più e per Silvestri inizia la giornata in ufficio: prima dell’intervallo il portiere dell’Udinese salva due volte su Karamoh ed è provvidenziale anche in uscita su Djidji.

L’equilibrio si rompe subito ad inizio ripresa ed è proprio

Karamoh, al terzo tentativo, a sbloccare il risultato. Ola Aina

rientra sul destro e crossa dalla fascia per il compagno ivoriano

che taglia sul primo palo e fulmina da distanza ravvicinata

l’estremo difensore avversario. Un’esultanza divisa in due parti

per l’ex di Inter e Parma, il quale inizialmente si vede annullare il gol perchè si alza la bandierina del guardalinee per segnalare un fuorigioco. Dopo il controllo al Var può esplodere la gioia repressa: l’arbitro Prontera indica il centrocampo, la posizione di Karamoh è regolare. L’1-0 fa esplodere la partita con l’Udinese che si getta in avanti alla ricerca del pari. Un tentativo di Samardzic finisce di poco a lato, poi Schuurs sbaglia un retropassaggio ma Milinkovic Savic è super reattivo e ferma Beto in uscita bassa. Ci prova anche Becao di testa ma non trova la porta, mentre per il Torino un corner di Miranchuk crea qualche apprensione per un’uscita non troppo decisa di Silvestri.

Nel finale Sottil prova a pescare dalla panchina e manda dentro

anche il nuovo acquisto Thauvin, ma i padroni di casa rischiano

poco e il portiere ospite è di nuovo decisivo sventando una doppia occasione firmata dai neoentrati Seck e Vlasic. L’ultimo brivido, a recupero inoltrato, è per un cross lungo di Lovric che Success non riesce ad addomesticare: l’Udinese si mangia le mani, il Toro può esultare.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).