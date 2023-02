“Tali e Quali”, la marsalese Martina Cascio conclude al quinto posto

Ancora una brillante performance per la marsalese Martina Cascio, che si è classificata quinta nella finale di “Tali e quali”, popolare show televisivo in onda su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti.

L’interprete lilibetana è tornata ad indossare i panni di Adele, esibendosi con uno dei suoi maggiori successi, “Rolling in the deep”, che ha raccolto la standing ovation del pubblico in sala. Più critica, stavolta, la giuria del programma, che ha assegnato alcuni voti al di sotto della sufficienza a Martina Cascio, che alla fine della puntata ha ottenuto il quinto posto assoluto con 63 punti, concludendo onorevolmente un’esperienza comunque positiva, che le consentito di far conoscere la sua splendida voce ad una platea nazionale.