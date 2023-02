Il Petrosino pareggia, il Marsala perde e torna al Municipale a porte chiuse

Il Petrosino 1969, dopo il pareggio nel derby col Marsala, è tornato in campo in trasferta contro il Casteltermini e rimediando un incoraggiante pareggio per 2 a 2. Le reti sono state messe a segno, per i giallorossi, da Cenciarelli e Rosella. Mentre il Marsala Calcio, per la quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione Sicilia girone A, torna a giocare tra le mura amiche dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” da cui mancava da anni per inagibilità dell’impianto.

Il Petrosino pareggia, il Marsala torna al MunicipaleNel frattempo sono passati ben tre assessori allo Sport e un nulla di fatto: lo Stadio resta fruibile nel campo da gioco ma non negli spalti e quindi la gara contro l’Accademia di Trapani si è giocata a porte chiuse senza tifo. La gara finisce 3 a 1 per gli ospiti e l’unica rete messa a segno dagli azzurri è stata quella di Sekkoum al 14’ del primo tempo, quando le due squadre stavano nel risultato del 2 a 0. Un minuto dopo la rete lilybetana, è arrivato il terzo goal degli ospiti.