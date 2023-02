Finisce a reti inviolate il derby tra Mazara e Mazarese

Il derby tra Mazara-Mazarese si è giocato per la 20ª giornata del Campionato di Eccellenza, girone A ed è terminato sul pareggio.

Primo tempo_ A partire meglio è la squadra giallorossa, pericolosa dopo due minuti con Elton, il cui sinistro dal limite termina sul fondo. Dall’altra parte, il Mazara si affaccia in avanti con Gomes che al 5’ finisce a terra in area di rigore, per l’arbitro è tutto regolare. Al 18’, prima vera occasione pericolosa del match con Perrone che si ritrova la palla sul sinistro ma a tu per tu con Thomas spedisce sul fondo.

Dieci minuti dopo, occasione per Elamraoui, il destro però è preda di Furnari. Alla mezz’ora, Mazarese pericolosa con un’iniziativa di Galfano che dalla sinistra serve Erbini, il cui tentativo è deviato in corner. Angolo dal quale i giallorossi sfiorano il vantaggio, la palla arriva a Galfano ma il suo tiro è respinto dalla traversa. Mazara che si riaffaccia in avanti con Gomes, che al 38’ impegna Furnari con un tiro-cross, il portiere si salva in corner. E dopo un minuto di recupero si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo_ Nessun cambio durante l’intervallo nelle due squadre, ma Mazara che rientra in campo con un altro piglio, più determinato, anche se al 59’ la terna annulla un gol alla Mazarese che era andata in rete con Modou, per fuorigioco dello stesso difensore. Quattro minuti dopo, Mazara pericolosissimo, ma Furnari è decisivo prima sul colpo di testa di Semeraro, poi sul tentativo di Gomes e poi mettendo in angolo il cross di Camara. Sul corner ci prova ancora Semeraro, ma la sua incornata termina alta. Al 72’, la Mazarese si riaffaccia in avanti con un destro dal limite che si spegne sul fondo. Sempre Perrone, cinque minuti dopo, impegna Thomas che si salva in tuffo, respingendo su Erbini, fermato però per posizione irregolare.

Mister Marino chiede ai suoi di alzare il ritmo, ma la Mazarese si affaccia ancora in avanti con un contropiede di Ogbebor, ma l’attaccante svirgola il sinistro. Il Mazara invece sfiora il gol all’84’, quando Pace con una punizione calciata sotto il sette esalta i riflessi di Furnari che salva letteralmente i suoi. Gli ultimi minuti sono di marca gialloblù, ma dopo quattro minuti di recupero l’arbitro pone fine alle ostilità. Mazara-Mazarese termina 0-0.

Tabellino di gara

Mazara: Thomas, Denilson, Saia, Bertoglio (65’ Lo Porto), Semeraro, Pirrello (65’ Pace), Camara (74’ Ricciulli), Cesar (65’ Bari), F. Castro Elamraoui (74’ Grela), Gomes. A disp.: Dominguez, Amato, Gancitano, Vellutato. All. Marino.

Mazarese: Furnari, Jammeh, Galfano, Giardina, Treppiedi, Genesio, Corso, Perrone, Erbini (86’ Russo), Seckan (20’ Laborda), Ogbebor. A disp.: Jaber, Frisella, Kaaouiche, Angileri, G. Giacalone, Ferrara, S. Giacalone. All. Iacono.

Arbitro: Ruggero Alessi della sezione di Palermo

Assistenti: Lorenzo Poma (Trapani) e Marco Garofalo (Palermo)

Marcatori:

Note: Ammoniti: Cesar (Maz), Corso (Mze), Pace (Maz), Russo (Mze), Genesio (Mze). Recupero: pt 1’, st 4’.