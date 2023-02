Marsala Futsal a valanga, 8-1 al Tiki Taka

A suon di goal il Marsala Futsal, nel match valido per la

diciassettisima giornata del campionato di C1, liquida otto a uno il

Tiki Taka.

Gara perfetta degli azzurri che a monte di una prestazione maiuscola

conquistano tre punti preziosi per la classifica che adesso li vede

piazzarsi, a quota trenta, in quarta posizione, proprio a scapito del

Tiki Taka.

Un risultato che si commenta da solo, ottenuto contro un avversario

ostico e ben assortito come il Tiki Taka e per questo acquisisce un

altissimo valore. A monopolizzare la scena il solito Tendero autore di

ben quattro reti, due delle quali di pregevole fattura con un mix

micidiale di tecnica e capacità balistica. Tendero con trentadue

realizzazioni in campionato, guida la speciale classifica dei

cannoinieri del girone. A segno anche Pizzo, due volte Bardan ed

Emiliano, quest’ultimo ha realizzato un calcio di rigore che Tendero gli

ha concesso di battere e che è valso l’otto a zero. Giannola, capitano

indomito del Tiki taka, è l’ultimo ad arrendersi e a sette minuti dal

triplice fischio sigla la, cosiddetta, rete della bandiera che fissa il

punteggio sull’otto a uno.

Con questo risultato il Marsala riaccende le speranze play off visto che

adesso i punti di distacco dalla seconda in classifica sono esattamente

dieci. La seconda è il Futsal Mazara che ha osservato il turno di riposo

e sarà, l’avversario di sabato prossimo. Importante è attenzionare il

distacco dei punti poiché devono essere meno di dieci punti per

disputare i play off a fine della stagione regolare.

Al termine del match Foderà ha così commentato:

“Abbiamo giocato una delle migliori partite e abbiamo vinto con merito

contro un importante avversario. Siamo un gruppo forte, ci crediamo e

non lasceremo nulla di intentato per ottenere i play off che sono alla

nostra portata. Oggi non ho segnato ma sono felice di aver contribuito

lo stesso alla vittoria, l’importante è il risultato finale che ottiene

la squadra”.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal 2012: Pavon, Cordaro, Costigliola, Pellegrino, Crespo,

Gustavo, Patti, Foderà, Emiliano, Tendero, Bardan, Pizzo. Allenatore

Giovanni De Simone;

Tiki Taka Palermo: Perona, La Barbera V., Sciortino F, Immesi, Romano,

Giannola, Federico, Quinario, Musso, Baucina, Farina. Allenatore

Salvoatore Rizzo;

Arbitri: Iacona e Pancrazi entrambi della sezione di Ragusa;

Marcatori: 5’, 10’, 22’ e 23’ Tendero (M), 25’ Pizzo (M), 34’ e 35’

Bardan (M), 44’ rig. Emiliano (M), 52’ Giannola (T);

Ammoniti: 9’ Foderà (M), 20’ Giannola (T), 23’ Federico (T), 33’ Patti

(M), 42’ Sciortino (M);

Spettatori: 500 circa;