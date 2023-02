Conto alla rovescia per il Carnevale di Petrosino. Anastasi: “Sarà l’edizione della ripartenza”

Fervono i preparativi per il Carnevale di Petrosino. Le associazioni del territorio sono da settimane a lavoro per la realizzazione dei carri allegorici e dei gruppi in maschera.

Il sindaco Giacomo Anastasi, ha fatto visita ai cantieri, ringraziando tutti coloro che si stanno impegnando per l’organizzazione della manifestazione e i tanti imprenditori del territorio che si sono resi disponibili a contribuire alla riuscita dell’evento.

“Il Carnevale di Petrosino – afferma il sindaco Giacomo Anastasi – è soprattutto voglia di stare insieme, di condividere gioia, entusiasmo. Con le poche risorse e le difficoltà a disposizione abbiamo voluto far ripartire questa manifestazione storica, che comunque vedrà la partecipazione di diversi gruppi. Non sarà il Carnevale dell’amministrazione, ma dei ragazzi e delle ragazze che si stanno riunendo ogni sera per preparare i carri allegorici, le coreografie e i gruppi in maschera”.

Nelle giornate del 18, 19, 20 e 21 febbraio ci sarà dunque la sfilata dei carri, ma anche altre iniziative a corredo, come le serata danzanti al Palacarnival, gli stand delle “vie del gusto” e i giostrai.