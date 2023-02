Attese e degrado all’ospedale di Castelvetrano: le immagini

Disfunzioni e criticità sono spesso all’ordine del giorno tra gli ospedali siciliani. Situazioni di incuria e degrado che convivono anche con gli sforzi encomiabili di professionisti dell’ambito sanitario che, nonostante tutto, cercano di fare del loro meglio per garantire un servizio sanitario dignitoso agli utenti.

La segnalazione giunta in queste ore alla nostra redazione, tuttavia, racconta una storia che a più a che fare con una situazione di sconfortante abbandono. Andati presso l’ospedale di Castelvetrano per delle cure, alcuni cittadini marsalesi sono rimasti circa sei ore in attesa che arrivasse un medico per visitarli. Un’attesa surreale: non solo i soggetti in questione non hanno visto nessun medico, ma hanno preso atto, attorno a loro, di una situazione incompatibile con un servizio sanitario pubblico di un Paese europeo: c’erano alcuni senzatetto in attesa di cure che dormivano nelle sedie dell’ospedale con addosso le coperte isotermiche, bagni sporchissimi e quasi inaccessibili, cassette dell’elettricità scoperte, cassette di sicurezza antincendio rotte e persino qualche cane sdraiato negli angoli del nosocomio.

















Situazioni del genere, allontanano i cittadini dal servizio pubblico, stanno spingendo tanti a privilegiare le cure domiciliari, soprattutto dopo la pandemia. Al contempo, di fronte a immagini di questo tipo, diventa difficile immaginare un ritorno di tanti professionisti siciliani negli ospedali della propria terra, come più volte auspicato dalle autorità che si occupano dell’ambito sanitario nell’isola, che stanno cominciando a prendere coscienza dell’urgenza di un cambio di rotta nella gestione delle strutture pubbliche dopo anni segnati da tagli verticali, più orientati ai bilanci che ai servizi da offrire all’utenza.