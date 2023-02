A Salemi riparte la raccolta porta a porta, trovata la ditta

È ripartito a Salemi il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. La ditta New System di Marsala ha accettato di prendere in carico il servizio che era stato abbandonato dalle prime due aziende.

Le condizioni contrattuali sono quelle previste dal bando di gara settennale, con scadenza nell’aprile 2025. La raccolta è quindi ripartita oggi pomeriggio, secondo il calendario prestabilito. Per esigenze organizzative, la ditta ha chiesto di potere proseguire con la raccolta pomeridiana fino a sabato 11 febbraio: nel corso di questo periodo i rifiuti dovranno essere collocati negli appositi contenitori entro le 13:30.

“Comprendiamo il disagio affrontato dai cittadini in questi giorni di stop della raccolta non determinato da responsabilità del Comune – afferma l’Amministrazione -. Un grazie all’impegno profuso dagli uffici, che non hanno lesinato energie e impegno nella ricerca di una soluzione”.