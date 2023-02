La marsalese Martina Cascio da “Tali e Quali” al Palazzo Municipale

Incontro a Palazzo Municipale, giorni fa, tra il sindaco Massimo Grillo e Martina Cascio, la marsalese reduce del successo nella prima puntata di “Tali e Quali” su Rai Uno.

La cantante sarà ancora in scena sabato prossimo – 4 febbraio – nel programma condotto da Carlo Conti, dove già si era esibita con un brano di Adele. “Sei stata molto brava in quella interpretazione – ha affermato il sindaco – e spero sia un’opportunità per altri successi dopo questo show. Sei davvero un talento e, come per tanti concittadini con altre doti, non mancherà il sostegno istituzionale per fare sempre meglio e dare lustro alla nostra Città”.

Martina Cascio, che frequenta il Conservatorio e fra due anni si laurea, ha ringraziato il sindaco Grillo ed evidenziato che merito della sua preparazione è anche di “The Vocal Accademy”, diretto da Silvia Mezzanotte.