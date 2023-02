Marsala: il Consiglio torna in aula martedì con altri due punti all’ordine del giorno

Dopo l’accesa seduta di giovedì, che ha avuto una connotazione prettamente politica in seguito alla presentazione della nuova Giunta Grillo, il Consiglio comunale di Marsala tornerà a Sala delle Lapidi martedì 7 febbraio, a partire dalle 17.

L’assemblea civica proseguirà la trattazione dei vari punti all’ordine del giorno, cui se ne aggiungeranno altri due, come comunicato dal presidente Enzo Sturiano. I nuovi argomenti in discussione riguardano l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e un’audizione sugli impianti sportivi.