Itaca chiama Sanremo: 5 artisti raccontano il Festival. L’ultima serata con Michele Pantaleo

Dal 7 all’11 febbraio si terrà in diretta dal Teatro Ariston, la 73ª edizione del Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana.

Condotto quest’anno nuovamente da Amadeus con Gianni Morandi e la presenza di 4 co-conduttrici: l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, alla sua prima apparizione televisiva in assoluto, l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu.

Anche noi vogliamo raccontarvi il Festival. Lo facciamo con “ITACA CHIAMA SANREMO”, iniziativa giunta alla sua quarta edizione, che vedrà il Festival raccontato attraverso i voti, i giudizi, gli occhi e le orecchie di alcuni musicisti e interpreti del nostro territorio.

DAL 7 ALL’11 FEBBRAIO, 5 ARTISTI – UNO PER SERATA – VI RACCONTERANNO LE ESIBIZIONI DEI CANTANTI IN GARA

Vi presenteremo i nostri “giudici” uno alla volta, uno al giorno.

QUINTA E ULTIMA SERATA, 11 FEBBRAIO_ MICHELE PANTALEO

Michele Pantaleo

Michele Panteleo, è un musicista, chitarrista e compositore marsalese. Vincitore di due borse di studio ai Seminari di Siena Jazz e al S. Vito Jazz Festival, negli ultimi anni sta svolgendo intensa attività musicale e didattica.

Già chitarrista dell’ Orchestra Jazz Siciliana e docente presso la Scuola Popolare del Brass Group di Palermo, ha al suo attivo varie partecipazioni in attività concertistiche e in registrazioni in studio come turnista e arrangiatore. Compositore ed autore, é presente nel 3° volume della collana “Sicilian jazz Collection” ed ha pubblicato il CD di Jazz moderno “Double Face”. Ha svolto un’intensa ricerca sulla musica popolare siciliana attraverso la quale ha proposto il progetto di Musica Mediterranea “Siciliando” sul quale Rai Tre nel ha prodotto un interessante servizio.

Presente in numerose iniziative promozionali di musica e didattica del jazz nelle principali città della provincia di Trapani, ha anche collaborato alle prime edizioni del Marsala Doc Jazz Festival, in cui ha suonato ed insegnato chitarra moderna e tecnica dell’improvvisazione.

Svolge anche intensa attività didattica presso la Scuola Popolare di Musica del Brass Group di Palermo e nella sua città.

Tantissime le sue collaborazioni: Enrico Rava – Tomaso Lama – Ettore Fioravanti – Paolo Fresu – Renato Sellani – Nicola Arigliano – Irio De Paula – Umberto Fiorentino – Santucci e Scoppa – Clark Terry – Jimmy Owens – Enzo Randisi – Sal Genovese – Giorgio Rosciglione – Gegè Munari – Antonello Vannucchi – Alessandro Bonanno – Salvatore Bonafede – In Orchestra con Bruno Canfora – Orchestra Jazz Siciliana – All Stars Orchestra S. Vito 95 con Marcello Rosa, Gian Luigi Trovesi, Dario Deidda, Cristian Mayer ed altri. – Gegè Telesforo – Nicola Stilo – Dario Rosciglione – Cheryl Barnes – Maria Kelly – Flavio Boltro – Manu Roche –– Lino Patruno – Romano Mussolini – Mauro Carpi – Michele Ariodante – Kathlene ed Arthur Perry – Oscar Klein – Calogero Marrali – Roberto Pregadio – Jenny B – Giorgia – Swing Machine orchestra.

“L’arte del suonare musica. Quell’arte senza la quale non possiamo vivere. Non ci dà da mangiare, non ci dà ricchezza economica ma ci dà ugualmente quella soddisfazione pura, semplice, senza eguali. Ci piace arrangiarla, cambiarla, stravolgerla sempre e continuamente, in modo che lo stesso brano non sia mai sempre ‘coverizzato”, afferma Michele Pantaleo.

E nel 2022 esce il suo primo album da cantautore più puro, tra i ritmi rock e blues, con quel piglio jazz che Michele Pantaleo non vuole lasciare al caso. “Canzoni Quasi Poesie” sono 18 canzoni, appunto, “quasi poesie”, delicate, che racchiudono il flusso dell’anima che il musicista riesce anche a interpretare, cantandole. Una musica che apre la porta del cuore, lo fa attraversando gli anni e svelando un’anima che si racconta attraverso le corde di una chitarra. L’album è stato presentato al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” full band.

ASCOLTA L’ALBUM “CANZONI QUASI POESIE” SU SPOTIFY

ASCOLTA L’ALBUM “CANZONI QUASI POESIE” SU APPLE MUSIC

GUARDA E ASCOLTA “CANZONI QUASI POESIE”