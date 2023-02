Castellammare, dopo un inseguimento in auto la Polizia arresta uno spacciatore

Nei giorni scorsi personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del borgo marinaro, durante il quale l’auto di servizio ha rischiato più volte di essere speronata dal mezzo su cui viaggiava il sospettato spacciatore, ha tratto in arresto un giovane castellammarese, già con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, che sfuggendo ad un posto di controllo aveva lanciato dall’auto un involucro, immediatamente recuperato dal personale posto all’inseguimento, contenente ben 3 panetti di hashish per un totale di 300 grammi.

Adosso al malvivente- rintracciato immediatamente dopo aver abbandonato l’auto su cui viaggiava- è stata rinvenuta la somma di 525 euro in banconote di vario taglio verosimilmente frutto dell’attività di spaccio, non avendo fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso dell’ingente somma di denaro contante.

A seguito dell’udienza per direttissima svoltasi presso il Tribunale di Trapani, il Giudice, nel convalidare l’arresto operato in flagranza di reato, ha disposto, a suo carico, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.