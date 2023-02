Atleti dell’ASD Karate di Marsala al Grand Prix di Cervia in vista degli Europei

Gli atleti dell’Asd Karate Marsala, guidati dal Maestro Vito Genna, tra qualche giorno partiranno alla volta di Cervia, in Emilia-Romagna, dove si disputerà la penultima tappa del Grand Prix, gara nazionale di Karate dove si stabilirà chi verrà convocato in Nazionale per gli Europei in Slovenia.

Le classifiche di merito sono quasi dominate da Vito e Ignazio Margiotta, Vincenzo Cristaldi, Sofia Genna e Francesco Miceli, mentre Giuseppe Ferrera, Marco Di Benedetto ed Helena Gambina stanno studiando per diventare protagonisti del club. “Mi ritengo fortunato ad allenare questi ragazzi, ormai sono consapevoli delle loro capacità, soprattutto sono forti nella mentalità, hanno imparato che di fronte un ostacolo si deve reagire ed uscirne vincitori, nello sport così come nella vita e dare il massimo in qualsiasi occasione come il karatedo ci insegna”, afferma Genna.