Squadriglia Radar di Marsala, il 28 marzo Open Day a Perino

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha ricevuto a Palazzo Municipale, presente anche il suo vice Valentina Piraino, il Comandante della 135a Squadriglia Radar Remota Tenente Giuseppe Reina, che per l’occasione era accompagnato dal 1° Luogotenente Michele Pellegrino (Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa).

L’incontro è propedeutico alle celebrazioni che saranno indette dalla Squadriglia di contrada Timpone Guddino in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare che si celebrerà il prossimo 28 marzo. Da parte sua il sindaco ha dato la piena disponibilità dell’Amministrazione per l’ottimale riuscita dell’iniziativa ed in particolare dell’Open Day che, in occasione della giornata del Centenario, si svolgerà nell’importante base militare marsalese di fondamentale rilevanza nella difesa dello spazio aereo del Mediterraneo. Secondo quanto è dato sapere, il prossimo 28 marzo, la sede della 135a Squadriglia Radar sarà visitabile da cittadini e scolaresche.