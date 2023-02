Marsala: torna funzionante il semaforo di via Amendola

Torna operativo dopo più di tre mesi il semaforo di via Amendola. Dopo svariate segnalazioni, articoli, dopo aver raccolto malumori ed aver visto incidenti, finalmente l’impianto semaforico è tornato a regolare il traffico dell’incrocio tra la via Amendola e le vie Pascasino e Anca Omodei.

Il problema era la mancanza della scheda che ancora tardava ad arrivare alla ditta incarica di eseguire i lavori di manutenzione; ma già era nell’aria la possibilità che a breve si arrivasse ad aggiustare il guasto, visto che qualche settimana fa lo stesso è accaduto al semaforo di via Mazzini ma non senza, bisogna dirlo, l’incidente mortale registrato: un pedone investito da una vettura.

Altra novità nell’area che dallo Stadio Municipale arriva fino alla centrale via Amendola è la strada della nuova Piazza: anche a seguito di un nostro articolo in cui si evidenziava come il manto stradale – dopo i lavori nell’aria e quelli delle fognature – fosse completamente dissestato. Ieri sono iniziati i lavori di bitumazione.