Mpa: “La nuova giunta di Marsala non ci rappresenta. Andiamo all’opposizione”

Dopo l’intervento in Consiglio comunale di Massimo Grillo, non si è fatta attendere la replica dell’Mpa.

“Ancora una volta il sindaco Massimo Grillo, eletto grazie all’imponente coalizione che lo ha sostenuto, lavora in totale autonomia decidendo da solo le sorti della città di Marsala, senza concedere a chi c’è stato, c’era e si offriva di esserci, la possibilità di contribuire determinando in autonomia la propria rappresentatività.

Dopo aver comunicato alla città di una “Fase Due” della sua amministrazione ecco che arriva la decisione di un azzeramento, forse totale, forse parziale, forse solo per taluni. Una comunicazione data alla politica con qualche messaggino Whatsapp e alla città a mezzo Facebook , che diventa poi mortificazione per chi la città la rappresenta davvero disertando l’aula del consiglio comunale ,con tanto di difesa d’ufficio presidenziale. Il Gruppo “ MPA” mostrava l’immediato disappunto lasciando Palazzo VII Aprile ; non si può fuggire al confronto con il consiglio comunale, unico interlocutore del cittadino.

Scarse verifiche , poco dialogo, e nessuna possibilità per i partiti di assumersi davvero la responsabilità di amministrare. Solo originali omelie. Abbiamo chiesto che tipo di contributo potevamo fornire alla città di Marsala, abbiamo dato suggerimenti, nominativi sia tecnici che politici, presenti, passati e futuri, abbiamo esposto e rappresentato le nostre perplessità sui nuovi posizionamenti, ad esempio la vice sindacatura che forse necessiterebbe dell’esperienza proprio di chi lo aveva per primo indicato sindaco, gli abbiamo ricordato dell’importanza dei partiti , del mantenimento degli impegni presi rispetto a chi aveva fatto un passo indietro e che ciò che vale per uno vale per tutti.

La sintesi di tutto questo è stato un suo continuo sfuggire alla responsabilità, la stessa responsabilità che noi del “MPA” ci saremmo voluti prendere con la nomina dei nostri riferimenti. La giunta oggi presentata non rispecchia ne la coalizione, ne la politica e certamente non rappresenta “MPA” nella sua interezza. Nel comunicare quindi la nostra uscita dalla maggioranza chiediamo scusa alla città di Marsala per aver contribuito pesantemente alla sua elezione, con l’augurio che quella svolta amministrativa tanto sbandierata negli ultimi tempi possa finalmente concretizzarsi”.