A Mazara la Festa del Pane e della Pasta, la sesta edizione ad aprile

Cambia la location, cambiano le date, ma quello che rimane invariato è l’entusiasmo con il quale sono stati accesi i motori per la realizzazione della VI edizione della Festa del Pane e della Pasta, che quest’anno si svolgerà dal 27 al 30 aprile sul lungomare Mazzini di Mazara del Vallo.

“Abbiamo da poco avuto il via libera dalla regione Sicilia per la realizzazione della VI edizione della, ormai famosa, Festa del Pane e della Pasta, e approfitto per ringraziare pubblicamente l’assessorato alle Attività Produttive regionale che dà nuovamente risalto alla nostra manifestazione. Abbiamo già messo in moto la macchina organizzativa e avviati i primi, positivi, contatti con l’assessore comunale al ramo per coordinare gli aspetti logistici”. Lo ha detto Francesco Foggia, ideatore della manifestazione che unitamente all’UNAC e in collaborazione con la locale Pro Loco è già al lavoro per la realizzazione di questa nuova edizione.

“Avevamo già annunciato – hanno detto gli organizzatori – un’edizione invernale dell’evento, che ha caratterizzato l’estate mazarese negli ultimi anni e che ha avuto come scenario l’incantevole Borgata Costiera. Purtroppo, per motivi burocratici, l’edizione da invernale diventa primaverile, e sposta il suo nucleo nel centralissimo lungomare Mazzini – hanno continuato gli organizzatori -, a due passi dal mare e dal nostro meraviglioso Centro Storico. Anche la Vi edizione sarà caratterizzata dagli immancabili stands per la degustazione di street food e da spettacoli serali per allietare i presenti”.

La Festa del Pane e della Pasta porta con sé il premio internazionale ‘Sulana d’Oro’ e il premio ‘La Dimensione del Tempo’, che anche per questa edizione avranno sul palco personaggi della società civile che si sono contraddistinti in diversi ambiti.

“Non voglio anticipare nulla sugli ospiti che saliranno sul palco nella 4 giorni di festa – ha aggiunto l’ideatore Foggia -, posso soltanto dirvi che ancora una volta vi lasceremo a bocca aperta. Aggiungo – ha concluso Foggia – che La Festa del Pane e della Pasta nasce a Borgata Costiera e lì continuerà a essere, per il 2023 abbiamo solamente cambiato date e location, ma torneremo a far festa nella mia amata borgata, che comunque quest’estate potrà divertirsi lo stesso con lo spettacolo ‘Semplicemente Meraviglioso’”.

I dettagli dell’evento con programma e ospiti saranno resi noti nelle prossime settimane, altra chicca di questa edizione sarà la “Mazara a tavola, la cena dei mille”, che si svolgerà l’ultima sera sullo splendido lungomare Mazzini.