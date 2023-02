Itaca chiama Sanremo: 5 artisti raccontano il Festival. Quarta serata con Dj Peter

Dal 7 all’11 febbraio si terrà in diretta dal Teatro Ariston, la 73ª edizione del Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana.

Condotto quest’anno nuovamente da Amadeus con Gianni Morandi e la presenza di 4 co-conduttrici: l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, alla sua prima apparizione televisiva in assoluto, l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu.

Anche noi vogliamo raccontarvi il Festival. Lo facciamo con “ITACA CHIAMA SANREMO”, iniziativa giunta alla sua quarta edizione, che vedrà il Festival raccontato attraverso i voti, i giudizi, gli occhi e le orecchie di alcuni musicisti e interpreti del nostro territorio.

DAL 7 ALL’11 FEBBRAIO, 5 ARTISTI – UNO PER SERATA – VI RACCONTERANNO LE ESIBIZIONI DEI CANTANTI IN GARA

Vi presenteremo i nostri “giudici” uno alla volta, uno al giorno.

QUARTA SERATA, 10 FEBBRAIO_ DJ PETER

Dj Peter

Dj Peter, ovvero “Lo Zio Peter”, al secolo Pietro De Vita, classe 1978, sin da piccolo coltiva la sua grande passione, la musica, grazie al nonno che era un insegnante di ballo con cui impara a soli 4 anni a mettere i dischi, assistendolo nei cambi alle sue lezioni. Dopo le prime feste scolastiche, la sua passione diventa la radio e il suo sogno è quello di andarne a visitare una.

Nel Marzo del 1993 finalmente arriva la sua prima trasmissione su Radio Sole. Grazie a Mister Anthony, inizia a creare un seguito non indifferente in tutta la provincia di Trapani con il suo DJ SOUND. Dalle feste private Peter passa ai grandi eventi, mischiando tecnica, conoscenza musicale e performance al microfono, cercando di creare uno show accattivante, sia in radio che dal vivo.

Nel 1999 il suo format si sposta su Radio Azzurra e a fine anno nasce il suo nuovo programma, “90 all’ora”, che ripercorre anno per anno tutto il decennio appena trascorso, con i successi musicali e le interviste ai protagonisti di quel periodo.

Nel 2000 diventa Dj Resident al Liquid Disco Bowling di Marsala e nel 2001 vince il Dj Contest alla Discoteca Octopus di Marsala. Nella stessa estate diventa Dj Resident alla Discoteca Carpe Diem di Castellammare del Golfo.

Dal 2002 è stato per 15 stagioni il Dj Resident del Lido Le Blond di Balestrate (Pa). Nel 2003 si trasferisce a Biella e diventa una delle voci di Radio Piemonte. Nello stesso anno diventa Dj Resident al Melting Pot e alla Discoteca Il Cancello, a Biella “90 All’ora” diventa un marchio che lo porta a esibirsi in diversi locali tra Piemonte, Lombardia e Sicilia.

Nel 2009, insieme a MICRO, produce dei brani House che vanno su molte compilation di tendenza. Dal 2016 torna in radio in Sicilia, sulle frequenze di Radio 102 e di radio Itaca. Dal 2018 il suo “90all’ora” è diventato un programma radiotelevisivo, con i più importanti protagonisti della scena dance italiana. Va in onda su RADIO CITY e 4 YOU TV in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. In Sicilia, invece, va in onda su Radio Time, Radio Time 90 e RMC101. In Sardegna su Radio Studio One.

Durante il lockdown del 2020 ha avuto ospiti come Alexia, Neja, Fargetta, Mario pIù e Alex Natale.

Lo Zio Peter si esibisce con i suoi live in locali e piazze in Piemonte, Lombardia e Sicilia.

GUARDA UNA PUNTATA DI 90 ALL’ORA CON DJ PETER

GUARDA “90 ALL’ORA” CON LA MIGLIORE MUSICA ANNI ’90