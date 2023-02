Grillo presenta la giunta in Consiglio, ma perde pezzi di maggioranza. Via Forza Italia

Dopo la presentazione alla stampa avvenuta nel primo pomeriggio del 2 febbraio in cui il sindaco ha presentato la sua nuova giunta e del quale argomento vi rimandiamo ad apposito articolo pubblicato in altra parte del giornale, il primo cittadino ha presentato la sua nuova compagine di governo al Consiglio comunale in apertura della seduta già da tempo convocata.

Massimo Grillo ha ribadito i medesimi concetti esposti in anteprima alla stampa. Naturalmente non sono mancati gli interventi sia a favore che critici. Durissimi gli interventi di Rosanna Genna, Rino Fernandez e politicamente più approfonditi di Flavio Coppola e Nicola Fici.

In apertura il primo caso politico, la consigliera Elia Martinico ha annunciato di parlare a titolo personale ma anche come capogruppo di Forza Italia comunicando all’ Aula di Transitare all’opposizione. Grillo nel prersentare la sua giunta ha indicato le appertenenze dei nuovi/ vecchi assessori: “Michele Milazzo e Giacomo Tumbarello appartengono all’Mpa che li ha indicati”. Non si è fatta attendere la presa di posizione del gruppo che ha preso le distanze dai due, inoltre occorre segnalere che i vari gruppi riconducibili all’Mpa non hanno partecipato ai lavori d’Aula. Tutto lascia pensare che la maggioranza del sindaco si sia assottigliata. Vedremo in seguito già dalla prossima riunione d’Aula prevista per il 7 febbraio”