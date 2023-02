Il migliore “presepe rurale”? Per l’AISC è quello della Chiesa Itria di Marsala

L’associazione Italiana Cultura Sport (AISC) del Comitato Provinciale di Trapani ha premiato, nel corso del XXIX Concorso “Il Presepe rurale” Natale 2022, il presepe della Chiesa Maria SS dell’Itria di Marsala come primo classificato.

L’autrice Angelina Brigone ha contemplato le meraviglie di Dio nel segno dell’Amore. “Emoziona nel sentirla presentare la sua opera, così come emozionano le 7 scene realizzare” scrive l’Associazione. Il riconoscimento è arrivato anche perchè ogni scena viene rappresentata in modo molto descrittivo e scenografico. Una grande soddisfazione sia per l’artista che per padre Vincenzo Consiglio: “Nella qualità di Rettore della Chiesa Santa Maria dell’Itria, sento l’obbligo di esprimere i sentimenti di gratitudine e di meraviglia suscitati dal presepe che lei ha ideato e realizzato nel mausoleo attiguo alla suddetta chiesa. Ha fatto rivivere la gioia degli anni ’50, quando si realizzavano presepi così belli e stupendi da rimanere impressi nella memoria storica della nostra città. Il presepe è mezzo di evangelizzazione perché è richiamo dei valori umani e cristiani indispensabili nella odierna confusa società, che sembra aver smarrito il senso vero della vita, perché questa diventi oasi di pace. Dal presepe emana un forte clima di sincera fraternità e si apprende la necessità di far dono al prossimo dell’amore disinteressato che abbia la qualità dell’amore trasmesso da Gesù, Emanuele – afferma -. Porgo il mio cordiale e sincero grazie. Sono certo di farmi interprete delle forti e belle sensazioni colte nei volti dei miei confratelli e di tutti coloro che condividono con noi un cammino di fede nel segno della devozione alla Madonna dell’Itria e di Santa Rita da Cascia. Tutti siamo certi – dice infine padre Consiglio – che Angelina Brignone ha già pensato al prossimo capolavoro per il Natale 2023. Non abbiamo dubbi che ci sorprenderà ancora con un primo meritato premio assegnato dalla AICS”.

Sono stati più di 3.200 i visitatori del presepe dell’Itria, lo scorso Natale.