Presentata la nuova Giunta Grillo. Il sindaco: “Ho scelto chi garantiva competenza e piena disponibilità di tempo”

Collaborazione con i partiti, lavoro di rilancio della città e verifica periodica dei risultati raggiunti. Questi i punti su cui il sindaco Grillo intende incentrare la fase 2 del suo mandato amministrativo, come dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta. Come evidenziato nei giorni scorsi, ai tre assessori confermati (la neovicesindaca Valentina Piraino, Michele Milazzo e Giacomo Tumbarello) si aggiungono le new entry Ivan Gerardi (che per il momento manterrà anche la carica di consigliere comunale), Salvatore Agate e Ignazio Bilardello. Il sindaco si riserva di nominare successivamente un settimo assessore, in base – ha spiegato in conferenza stampa – agli atteggiamenti dei gruppi consiliari.

Massimo Grillo ha iniziato il suo intervento davanti agli operatori dell’informazione con un ringraziamento agli uscenti (Paolo Ruggieri, Oreste Alagna, Giuseppe D’Alessandro e Arturo Galfano), sottolineando che le nuove scelte sono state fatte “nell’interesse della città e privilegiando competenza e tempo a disposizione per poter lavorare bene”. Dal punto di vista politico, il primo cittadino auspica un ricompattamento della coalizione di centrodestra, non negando le difficoltà sorte in queste settimane con Forza Italia, Lega e Mpa, ma anche con il gruppo Civicamente. Alcune proposte fatte, in merito alla designazione di altri nomi in Giunta, sono state ritenute irricevibili dal primo cittadino, che ha comunque proposto alle citate sigle politiche di collaborare al di là della rappresentanza nella squadra assessoriale. Rammarico è stato espresso per quanto riguarda l’uscita di scena di Paolo Ruggieri, a cui il sindaco aveva proposto di restare in carica da assessore, rinunciando alla carica di vicesindaco, ottenendo un rifiuto dal fondatore di Progettiamo Marsala.

“Sono consapevole di poter perdere la maggioranza in Consiglio, ma ho preferito privilegiare l’interesse della città”, ha sottolineato Grillo, rivendicando le scelte difficili adottate in passato, quando rinunciò alla candidatura nell’Udc dietro Cuffaro nel 2006, candidandosi poi in alternativa a D’Alì alle elezioni provinciali. “Non mi interessa tenermi buoni i partiti perchè devo candidarmi ad altre cariche”, ha ribadito il primo cittadino, tracciando poi un breve bilancio del lavoro fatto in questa prima fase del suo mandato. “Abbiamo trovato il caos, ci siamo impegnati a mettere ordine. Adesso posso dire che abbiamo superato diverse criticità”. Il riferimento è alle difficoltà della pianta organica comunale, impoverita dai pensionamenti e dalla mancata sostituzione di molti dirigenti, così come alle criticità strutturali dei contenitori culturali e degli impianti sportivi. Sul fronte del Pnrr, il sindaco ha sottolineato che, al di là del progetto per il nuovo ippodromo di Scacciaiazzo – oggetto di non poche ironie – sono stati approvati progetti per circa 22 milioni di euro, che riguardano anche la riqualificazione del quartiere Sappusi, con la rigenerazione dell’area di Salinella e di quella intorno a via Emanuela Loi.

Con i nuovi assessori, Grillo ritiene di poter rilanciare l’azione amministrativa, lasciando intendere che – comunque – tra i quattro non più presenti in giunta sarebbe emersa qualche difficoltà nel lavoro quotidiano a fronte di concomitanti impegni professionali. La novità, rispetto al passato, è che il lavoro degli assessori e dei dirigenti sarà periodicamente sottoposto a verifica, per appurare se siano stati effettivamente raggiunti gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda le deleghe assegnate, la vicesindaca Piraino continuerà ad occuparsi di servizi sociali, ma anche di cultura e pubblica istruzione, Michele Milazzo aggiunge il canile municipale all’ambiente, mentre Tumbarello si occuperà di infrastrutture, urbanistica, agenda urbana e Pnrr. Tra i nuovi assessori, deleghe pesanti per Salvatore Agate, che si occuperà di bilancio, turismo, trasporti, export e partecipate. Ivan Gerardi si occuperà dei servizi di rete, decoro urbano, ville e giardini, mentre Ignazio Bilardello sarà il titolare delle deleghe allo sport, ai grandi eventi e all’edilizia sportiva.