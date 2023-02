Miceli (FdI): “Nella Giunta marsalese non ci sono tutte le forze del centrodestra”

Fratelli d’Italia è un partito radicato nel centrodestra, che ha contribuito insieme agli alleati all’elezione di Massimo Grillo a sindaco di Marsala, stesse forze che hanno sostenuto il Presidente Renato Schifani e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

A parlare è il coordinatore provinciale di FdI, Maurizio Miceli, che giorni fa ha, peraltro, annunciato la sua candidatura a sindaco di Trapani.

“Questa aggregazione di forze omogenee ha dimostrato di rappresentare un valore aggiunto, premiato in tutte le competizioni elettorali, e va quindi preservata, alimentata, difesa – ha detto -. Il recente rinnovo della giunta di Marsala, che ci vede presenti, tuttavia non comprende tutte le sensibilità del centrodestra che pure sono state decisive nell’elaborazione del programma e nel sostegno a questa amministrazione. Prima l’Italia, ProgettiAmo Marsala, Forza Italia e, in particolar modo, in considerazione della grande sinergia che si è creata negli ultimi mesi con il nostro partito e della importante presenza che vanta in seno al Consiglio Comunale di Marsala, il Movimento per le Autonomie, oggi non sono messe nelle condizioni di contribuire a pieno all’azione politico-amministrativa”.

Poi Miceli a nome di Fratelli d’Italia rivolge un appello al sindaco Grillo affinché sia garantita a tutte le forze del centrodestra l’opportunità di lavorare al meglio per Marsala “… in sinergia coi governi regionale e nazionale, anche nella prospettiva delle prossime sfide che ci vedranno impegnati a rilanciare la nostra Provincia”.