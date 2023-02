Impianti sportivi, a Marsala si affidano i lavori di manutenzione

Il Comune di Marsala, tramite verbale di procedura negoziata, ha affidato l’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale per l’anno 2022. Con delibera di Giunta del 23 novembre scorso (n. 326), è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di 238 mila euro di cui 184.364,83 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e altre somme di amministrazione.

L’intervento è inserito al punto 11 del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 ed è previsto nel bilancio di previsione approvato dal Massimo Consesso Civico. Sono 6 le offerte economiche presentate da altrettante ditte rimaste in gara. Tra queste la migliore offerta al ribasso è di Impresalv S.r.l. di Favara. Ciò servirà alla manutenzione di tutti quegli impianti sportivi che richiedono costante attenzione da parte dell’Amministrazione comunale.

Come lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, il campo di Strasatti, il Palasport. Senza dimenticare che la Città è priva della Piscina Comunale ormai da anni, scivolata in una vicenda di contenzioso tra la ditta che la gestiva in precedenza e il Comune lilybetano. Ma le cifre per ridare dignità alla Piscina – vuota e oggetto di vandali – sono molto, molto più alte.