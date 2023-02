Sul campo de “I Fenici” di Marsala del Rugby preparazione CONI e iniziative

Si è concluso il 28 gennaio il primo corso di rugby integrato al Campo “Umile” di via Istria. La Fir è stata una delle prime federazioni affiliate al CONI ad aprire le sue porte all’integrazione e ai diversamente abili. Il corso della durata di 40 ore ed aperto ad educatori/allenatori federali ha riscosso un grande interesse, con oltre 100 partecipanti da tutta Italia.

L’ultima lezione di presenza è stata organizzata in 3 giornate diverse e 3 città diverse proprio per poter semplificare il corso. Gli iscritti del Sud Italia si sono riuniti al campo del Cus Catania dove è stata svolta la lezione pratica. Due i tecnici de “I Fenici” del Rugby di Marsala che hanno passato il corso: il vice presidente Sigfrido Russo e l’educatrice Sabrina Asaro, che già da un anno sta seguendo un bambino al campo.

Un’altra lodevole iniziativa in casa “Fenici” è il “complemese”, una giornata speciale per festeggiare tutti insieme i nati nel mese di riferimento. Aperto a tutti i ragazzi del quartiere e del Club, offre a chi volesse, la possibilità di fare festa per il proprio compleanno. Un momento di grande festa e gioia che permette a chi magari non può o non vuole affittare una saletta ma avere affianco a sé per quella giornata gli amici e i compagni.

Un altro momento di inclusione e di voglia di non lasciare nessuno indietro, un ambiente familiare e uno spazio che “I Fenici” hanno messo a disposizione ricreando l’ambiente perfetto per divertirsi tutti insieme.