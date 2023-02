Rimozione e posizionamento di frangionde al Porto di Marsala, divieti nell’area

L’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha affidato i lavori da eseguire con urgenza relativi alla rimozione di 5 barriere frangionde (aventi dimensioni 20,00 mt x 4,00 mt) dallo specchio acqueo antistante il porticciolo turistico di Marsala. Gli interventi – eseguiti dalla ditta Fratelli monaco di Mazara del Vallo – prevedono la messa a secco ed il posizionamento degli stessi presso l’aera retrostante la banchina Molo Colombo del Porto.

Al fine di disciplinare le operazioni di recupero e messa in sicurezza delle barriere frangionde e al fine di scongiurare l’insorgere di pericoli per la sicurezza della navigazione, nonché per l’incolumità di persone e/o cose, il Circondario Marittimo locale ha ordinato a partire dal 3 febbraio e fino al termine dei lavori, l’interdizione dell’ancoraggio e della navigazione a qualsiasi tipo di nave, comprese le unità da diporto, entro un raggio di 50 metri dalle barriere in questione.

Nel tratto compreso tra la 4ª e la 6ª bitta del Molo Colombo, a partire dal Faro, sono altresì interdetti l’ormeggio a tutte le unità in genere, il transito pedonale nonché la sosta ed il traffico veicolare, ad esclusione dei mezzi e personale impegnati nelle operazioni di recupero e delle Forze di Polizia. “Tutte le unità in ingresso e uscita dal Porto di Marsala dovranno contattare la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo tramite VHF sul canale 16 e/o telefono al numero 0923 951030 ed attenersi alle indicazioni”, così come si afferma nell’ordinanza della Guardia costiera locale.