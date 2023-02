Marsala, il gruppo Civicamente si lamenta sulla manutenzione in ritardo del riscaldamento nelle scuole

Il Gruppo Consiliare Civicamente di Marsala interviene sul riscaldamento nelle scuole

“Sono diverse le volte in cui abbiamo chiesto maggior programmazione all’amministrazione comunale – scrivono Leo Orlando e Gabriele Di Pietra -. In varie note, nonché in molteplici interventi fatti in Consiglio comunale, abbiamo evidenziato la necessità di intervenire puntualmente sugli impianti di riscaldamento di tutte le scuole della città.

Ogni anno, invece, si verifica la stessa situazione: alunni, insegnanti, collaboratori Ata e figure varie che partecipano alla vita quotidiana della scuola sono costretti a trascorrere le loro giornate al freddo.



L’assenza di adeguati sistemi di riscaldamento non consente il regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche, ma soprattutto mette a repentaglio la salute degli alunni e di tutti gli addetti ai lavori.

Basterebbe adoperarsi per tempo – e non in pieno periodo invernale – per il monitoraggio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento di tutti gli istituti scolastici presenti nel territorio.

Come gruppo consiliare Civicamente avevamo già inviato una nota inviata al Dirigente del settore, alla quale faceva seguito puntuale e precisa risposta.

Ieri il Sindaco e il neo assessore Avv. Bilardello hanno comunicato, tramite nota stampa pubblicata nella pagina istituzionale di Facebook che a breve inizieranno i lavori di manutenzione.

Una domanda è d’obbligo: è normale effettuare la manutenzione degli impianti di riscaldamento a partire dalla seconda settimana di febbraio?

E inoltre: è meritorio postare informazioni sulle manutenzioni ordinarie come se fossero lavori straordinari di iniziativa dell’amministrazione”?