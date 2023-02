“Barche tipiche trapanesi nella tradizione degli ex voto”, il libro si presenta a Marsala

Si terrà sabato 4 febbraio, alle ore 17.30 alla Lega Navale Italiana – sezione di Marsala, la presentazione del libro del professor Pietro Monteleone dal titolo “Barche tipiche trapanesi nella tradizione degli ex voto”; si tratta di una ricerca storica protratta nel tempo e per oltre 15 anni da parte del docente adesso in quiescenza, che riguarda il territorio e le imbarcazioni tipiche locali. Il libro, alla luce della sua valenza, è stato acquisito dalla Biblioteca Fardelliana di Trapani, perché di interesse storico culturale.



All’evento, in qualità di relatori, interverranno lo scrittore Ninni Ravazza, che è stato per decenni il sommozzatore delle tonnare trapanesi, alle quali ha dedicato libri, articoli, saggi, su “La flotta dei Rais patrimonio perduto”, e Maria Guccione, esperta di tradizioni locali, mare, archeologia e turismo su “Mare come incontro di culture”.

Porteranno i propri saluti il presidente della Lega Navale, Paolo Sata, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, Tenente di Vascello Francesca Reccia.

Nel corso del pomeriggio verrà proiettato il docufilm di Giacomo Caltagirone dal titolo “Andar per mari”.

L’intrattenimento musicale è curato da Irene Gambino, artista che nutre un grande amore per le tradizioni popolari e il canto folkloristico.

L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana – sezione di Marsala.