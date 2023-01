A Trapani tre giorni di visite cardiologiche gratuite pediatriche e per adulti

I giorni 20, 21 e 22 febbraio, presso il Medical Center Day Surgery di Trapani saranno dedicati alle visite cardiologiche gratuite per bambini e adulti. Le visite verranno effettuate dal dottor Vitali Pak, Cardiologo Responsabile U.O.C. Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto, e dalla dottoressa Nadia Assanta, Cardiologo Direttore UO Patologie Cardiache Medico Chirurgiche dell’Infanzia e del Congenito Adulto, Specialisti dell’Ospedale del Cuore di Massa (Fondazione Monasterio).

L’Ospedale del Cuore è uno dei più importanti centri di alta specializzazione e il quarto polo in Italia per numero e qualità di interventi cardiochirurgici nonché per la diagnosi ed il trattamento delle patologie cardiovascolari. Nello specifico, vengono curate tutte le patologie legate alla cardiologia e cardiochirurgia, dal feto, neonato, bambino all’adulto, con una Area Nascita integrata per madri cardiopatiche e feti cardiopatici.

Da qui la decisione della Medical Center Day Surgery di Trapani di creare una collaborazione stretta e continuativa con l’Ospedale del cuore di Massa, per offrire ai cittadini, dai più piccoli agli adulti, una possibilità concreta di fare prevenzione o riuscire a diagnosticare il prima possibile patologie cardiache, con lo spirito di prendersi cura del cuore di tutti e diventare un punto di riferimento per il territorio, offrendo servizi sempre più specialistici e al passo con i tempi.

Per maggiori informazioni o prendere un appuntamento: +39 0923 187 5871 o Whatsapp 328 05 14 717