I Salesiani di Marsala in festa, si celebra San Giovanni Bosco

Giornata di festa per la comunità salesiana marsalese. Ricorre oggi la celebrazione di San Giovanni Bosco. In mattinata, alle 8.30, è prevista la santa messa alla Chiesa Maria Ss. Ausiliatrice; alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Mazara, monsignor Angelo Giurdanella; a seguire un momento di animazione “Un diario per dire…140 volte grazie”, curato dai giovani dell’oratorio.

Le celebrazioni in onore del “Santo dei Giovani” proseguiranno domenica 5 febbraio: alle 17 è prevista una passeggiata con don Bosco (partenza dalla parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice e arrivo in chiesa madre); alle 18 la santa messa presieduta dal Vescovo; a seguire rientro presso la parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice.