Pd Marsala: incontro sulla “Giornata della memoria in ricordo di chi è sopravvissuto”

Mercoledì 1 febbraio, alle ore 18:00, presso il circolo del Partito Democratico di Marsala, in Via Frisella 76, avrà luogo un incontro dal titolo “Giornata della memoria: in ricordo di chi è sopravvissuto”.

Per mantenere viva la memoria e farne tesoro, affinché la storia diventi uno strumento di conoscenza e non di emulazione delle peggiori pagine scritte.

Nel corso dell’incontro verranno proiettate interviste ad ex deportati nei campi di sterminio. Interverranno i giornalisti Vincenzo Figlioli, Antonio Pizzo e Angelo Barraco, autore, nel 2022, di un’intervista ad uno degli ultimi sopravvissuti nei campi di sterminio della provincia di Trapani.

Il dibattito sarà aperto a tutte e tutti coloro che vorranno raccontare storie e lasciarne testimonianza alle nuove generazioni. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook nella pagina del circolo PD di Marsala https://www.facebook.com/circolopdmarsala/