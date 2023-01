Nuova Giunta a Marsala: Bilardello parla di unione, Gerardi di lavori pubblici. VIDEO

Si è insediata ieri nel primo pomeriggio al Giunta di Marsala. Dopo l’azzeramento, la nuova squadra assessoriale di Massimo Grillo è formata dai già presenti Michele Milazzo, Giacomo Tumbarello e Valentina Piraino. Le new entry invece, sono l’avvocato Ignazio Bilardello, il consigliere comunale in carica Ivan Gerardi e l’imprenditore Salvatore Agate.

Sulle deleghe ci sono le prime indiscrezioni, ma si deciderà tutto nelle prossime ore e il 2 febbraio la Giunta con deleghe assegnate verrà presentata alla stampa e alla cittadinanza prima della seduta del Consiglio comunale dove, sicuramente, si commenterà le uscite – come quelle di Paolo Ruggieri, Arturo Galfano, Oreste Alagna e Giuseppe D’Alessandro – e i nuovi ingressi, chi quelli definitivi tecnici e chi quelli espressione dei gruppi di maggioranza.

“La squadra, l’unione, lo stare insieme e il fare gruppo, sopperire alle esigenze, è un elemento importante ed è mancato – afferma Bilardello -. Il sindaco questo lo ha capito, solo così possiamo portare i risultati. L’assenza di un componente di Fratelli d’Italia in Giunta non ha fermato le nostre iniziative che abbiamo sempre portato avanti” ed ha ricordato l’emendamento presentato dal deputato FdI Nicola Catania che è stato approvato all’Ars dalla Commissione Bilancio e che porterà 50mila euro per il Kitesurf Festival di Marsala; l’ulteriore passaggio adesso spetta all’Assemblea regionale.

“I lavori pubblici della nostra Città versano in stato di abbandono – afferma Ivan Gerardi -. Ci deve essere una sinergia da parte dell’Amministrazione con gli uffici, bisogna intervenire nella manutenzione ordinaria ma anche straordinaria. Ai cittadini interessano le strane, i marciapiedi. E’ un obiettivo che vogliamo raggiungere anche per chi viene a visitare la nostra Città, per avere una Città che si presenti bene agli occhi del turista e del cittadino. Resterò anche come consigliere comunale per dare quel contributo in più, sia per gli atti deliberativi in Consiglio comunale sia per la fattibilità amministrativa”.