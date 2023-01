Marsala, elette le cariche della Commissione Pari Opportunità: Zerilli presidente, Bonanno vice

Prende forma la nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Marsala, che ha eletto le sue cariche rappresentative. Si tratta della professoressa Giuliana Zerilli, designata alla presidenza, e della garante per la disabilità Ilenia Bonanno, che assume l’incarico di vicepresidente.

“Cominciamo a lavorare con due anni e mezzo di ritardo – evidenzia Giuliana Zerilli – ma con un nuovo regolamento, che con le associazioni femminili abbiamo fortemente sollecitato in quanto quello precedente non era rappresentativo di tante realtà presenti sul territorio. La proposta presentata è stata accolta dal Consiglio comunale, consentendo l’inserimento di figure che già fanno cittadinanza attiva e con cui potremo lavorare assieme sui temi tipici della Commissione Pari Opportunità”. Il riferimento è, principalmente, al gender gap, alla presenza femminile in ambito lavorativo ma anche politico: “Auspico a proposito – sottolinea la presidente – che si ripristini la parità di genere nella prossima Giunta comunale”. Poi c’è il tema del linguaggio di genere, che – come ribadisce Giuliana Zerilli – “non è un vezzo, ma un segnale chiaro per consolidare e identificare la presenza di una donna: il linguaggio di genere contribuisce all’evoluzione della società”.

La Commissione Pari Opportunità sarà molto attiva anche sul fronte dell’abbattimento delle discriminazioni nel senso più ampio del termine, ponendo una particolare attenzione al tema delle disabilità. “Il riferimento – precisa la vicepresidente Ilenia Bonanno – non è solo alle barriere strutturali, ma anche ai pregiudizi. Serve coesione, rispetto, parità. Tutto ciò passa da tante cose: l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, il cambiamento culturale nelle famiglie nel rispetto dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, l’uguaglianza tra le varie fasce sociali. Dobbiamo dare voce a tutti i bisogni e alle vulnerabilità presenti nel nostro territorio”.

Per quanto riguarda le prossime iniziative in cantiere, la presidente Zerilli preannuncia l’intenzione di allargare ulteriormente la Commissione ad altre realtà rappresentative del territorio e di promuovere una ricerca accurata sulla condizione femminile nella comunità locale, in modo da raccogliere dati statistici certi su indicatori importanti, come il grado di scolarizzazione, i casi di violenza denunciati, la tipologia di studi scelti. “L’obiettivo – aggiunge la presidente della Commissione Pari Opportunità – è mettere a punto una mappatura del territorio per comprendere i bisogni e ragionare su dati oggettivi, prevedendo attività ed interventi ad hoc”.

Fanno parte della Commissione Pari Opportunità del Comune di Marsala, oltre a Zerilli e Bonanno, anche Rosanna Genna, Elia Martinico, Eleonora Milazzo, Vanessa Titone (consigliere comunali), Valentina Piraino (assessora), Adele Pipitone (Comitato P.O. Ordine Avvocati), Annalisa Amato (Magistratura), Anna Caliò (Ordine Medici), Francesca Parrinello, Roberta Anselmi, Donatella Sturiano (Centri Antiviolenza), Lucia Titone (Cgil), Vita Pulizzi (Osservatorio sulla Dispersione scolastica), Rosa Alba Mezzapelle (Ande e CIF).