Itaca chiama Sanremo: 5 artisti raccontano il Festival. Prima serata con Gianna Simonte

Dal 7 all’11 febbraio si terrà in diretta dal Teatro Ariston, la 73ª edizione del Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana.

Condotto quest’anno nuovamente da Amadeus con Gianni Morandi e la presenza di 4 co-conduttrici: l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, alla sua prima apparizione televisiva in assoluto, l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu.

anche noi vogliamo raccontarvi il Festival. Lo facciamo con “ITACA CHIAMA SANREMO”, iniziativa giunta alla sua terza edizione, che vedrà il Festival raccontato attraverso i voti, i giudizi, gli occhi e le orecchie di alcuni musicisti e interpreti del nostro territorio.

DAL 7 ALL’11 FEBBRAIO, 5 ARTISTI – UNO PER SERATA – VI RACCONTERANNO LE ESIBIZIONI DEI CANTANTI IN GARA

Vi presenteremo i nostri “giudici” uno alla volta, uno al giorno.

PRIMA SERATA, 7 FEBBRAIO_ GIANNA SIMONTE

Gianna Simonte

Gianna Simonte, cantautrice romana ma marsalese di adozione, studia canto nella propria città e fin da piccolissima effettua concerti e tournée in Italia, Europa e America Latina. Al suo attivo anche sigle radiofoniche, diverse esibizioni in Vaticano, concerti nell’auditorium della RAI di Roma e prime esecuzioni assolute di musica contemporanea d’autore (tra cui composizioni di Ennio Morricone). Nel 2006 esce il suo primo album come solista, “Frammenti”, di cui è autrice dei testi, che ottiene un lusinghiero interesse da parte di radio e addetti ai lavori.

Dal 2013, con la formazione dei Cosatinta, effettua una intensa attività di live nei mesi estivi, mentre nei mesi invernali gira il mondo presentando la musica della sua band per un variegato pubblico internazionale.

Dal 2019, con i Cosatinta, inizia una regolare produzione discografica. Con “Cristallo” torna solista, scrivendo musica e testo del brano e aprendo, di fatto, una nuova stagione della sua attività artistica e discografica.

Gianna Simonte è tornata da solista con “Cristallo”, non un tormentone come ci ha abituata con i Cosatinta, ma un pezzo pop etereo, riflessivo, invernale, caldo: “Non senti che ti chiamo, non senti che ti amo, oltre la vita che scorre, il mondo impazzito, rimani scolpito…”

“Cristallo” parla della bellezza, della fragilità e del coraggio dei rapporti più profondi e intensi. Un invito a vivere senza alcuna paura ma con consapevolezza, passione e un pizzico di necessaria follia, senza fuggire davanti alle sfide ma godendo dei regali della vita.

Il singolo è corredato dal video, su Youtube, girato nella cornice più bella del mondo: Roma.

GUARDA IL VIDEO

ASCOLTA CRISTALLO SU SPOTIFY

ASCOLTA CRISTALLO SU APPLE MUSIC