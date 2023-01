Inter in semifinale, il gol di Darmian elimina l’Atalanta

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter vola in semifinale grazie alla vittoria casalinga per 1-0 ai danni dell’Atalanta. A decidere la sfida è una rete di Darmian nella ripresa, con l’ex Milan che trova un gol da attaccante vero sfruttando al meglio un assist di Martinez. Prosegue, dunque, la corsa dei detentori del trofeo che si giocheranno l’accesso alla finale contro la vincente del quarto di finale tra Juventus e Lazio.

La prima chance è per i padroni di casa. Al 21′, Scalvini allontana male e manda Barella al tiro ma Musso blocca. Al 29′ si accendono le proteste degli uomini di Inzaghi per un tocco di mano in area di Toloi su tiro di Martinez sul quale nè arbitro nè Var intervengono. Al 38′ Djimsiti evita guai ai suoi intervenendo di testa in anticipo su un bel cross dalla destra di Dumfries diretto sulla testa di un Lukaku ben posizionato. Al 41′ Calhanoglu si mette in proprio e va al tiro con il mancino dal limite dell’area, con la palla che centra il palo alla sinistra di Musso. Allo scadere della prima frazione, Zapata si divora il possibile vantaggio per la Dea quando manda alto di testa a pochi passi da Onana, vanificando una pennellata dalla sinistra di Maehle.

Le due squadre vanno al riposo senza reti. La prima chance della ripresa è per gli ospiti e arriva al 9′. Onana smanaccia male un cross dalla destra lasciando la palla a Maehle che spara alto da ottima posizione. Un errore imperdonabile che viene punito al 12′. Darmian, travestito da attaccante, viene servito in area da Martinez, si porta la palla sul mancino e calcia con un preciso diagonale che infila Musso sul palo lontano per l’1-0. Al 19′ prova a rispondere Boga, che si prepara il sinistro dal limite e va alla conclusione ma la sfera esce di poco a lato. I cambi di Gasperini non incidono e i padroni di casa controllano il resto del match senza eccessivi grattacapi. Il risultato non cambierà più fino al fischio finale. In semifinale, i nerazzurri se la vedranno contro la vincente di Juventus-Lazio.

