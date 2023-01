Il consigliere di Marsala Vito Milazzo aderisce al partito di Carlo Calenda

Dopo Palermo, Agrigento, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta il partito di Carlo Calenda prende piede anche in provincia di Trapani.



Del coordinamento provinciale fanno parte Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, Vito Milazzo consigliere comunale di Marsala e Gianrosario Simonte ex vicesindaco di Erice.



“Stiamo continuando il nostro lavoro di strutturazione del partito perché dai nostri territori arriva grande voglia di partecipazione” – afferma Michelangelo Giansiracusa, commissario regionale di Azione.

“Amministratori locali, persone con passione e voglia di fare ed esserci per i propri territori, ecco chi sono i nostri riferimenti – continua Giansiracusa.

” Il progetto di Azione convince ed aggrega. E proprio per questo anche la struttura che stiamo mettendo su in queste settimane è aperta ed inclusiva a nuovi ingressi e contributi.

Continueremo a lavorare in tutti i territori, certi che continueremo ad aggregare persone con idee e competenze, con un progetto politico chiaro e serio.”.