“Green streetlights”, team dell’ITET Garibaldi di Marsala ha incontrato l’amministrazione comunale

Prosegue l’attività di monitoraggio civico dei “Green streetlights”, team dell’ITET Garibaldi, nell’ambito del progetto A Scuola di OpenCoesione. La squadra sta infatti studiando il progetto di Efficientamento tecnologico degli impianti della pubblica illuminazione finalizzato alla riduzione dei consumi energetici a Marsala. Il progetto è finanziato con fondi POR FESR SICILIA 2014/20 per 5.000.000 di euro ed è in corso di esecuzione.

Il percorso è partito dalla ricerca degli open data, cioè di quei dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti; è infatti ormai assodato come la disponibilità di dati pubblici aperti offra ai cittadini nuove modalità per verificare che la PA agisca nella piena correttezza delle regole. Così la governance – condizionata da trasparenza, partecipazione e collaborazione – diventa un processo condiviso che consente di individuare e definire le reali esigenze dei cittadini (oltre che di dar loro risposte) e quindi di rafforzarne la fiducia nelle istituzioni.

Seguendo questo percorso, gli studenti hanno quindi incontrato l’Ing. Putaggio, Capo Gabinetto del Sindaco e responsabile dell’Ufficio di Controllo Strategico e il Sindaco Massimo Grillo per acquisire dati più dettagliati sul progetto.

“È stato un incontro molto proficuo, l’ingegnere Putaggio ci ha spiegato il progetto, il suo iter e la sua importanza e ci ha messo a disposizione gli elementi che cercavamo, consentendoci di acquisire una conoscenza completa anche degli stati di avanzamento, nonché dei costi e dei benefici del progetto stesso.” Hanno dichiarato i ragazzi del team Green streetlights, “Essere cittadini attivi significa avere un ruolo importante nel costruire una società migliore e più democratica, fare qualcosa che serva a costruire l’interesse generale e a tutelare i diritti delle persone e i beni comuni. Ringraziamo il Sindaco e l’Ing. Putaggio per la disponibilità nel soddisfare le nostre domande e per la sensibilità mostrata verso le tematiche degli open data. Adesso analizzeremo i dati acquisiti e faremo conoscere le nostre conclusioni alla città, favorendo quell’azione di trasparenza e condivisione che è fondamentale in una società che voglia essere davvero democratica. Seguiteci anche sui nostri canali social!”.