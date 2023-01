L’Asp di Trapani derca medici con qualifica conseguita all’estero

L’Asp di Trapani, in ottemperanza al decreto assessoriale 1346 del 22/12/22, ha avviato una ricognizione finalizzata alla ricerca di medici in possesso di qualifica professionale conseguita all’estero secondo le direttive dell’Unione Europea ed in regola con i requisiti richiesti.

La direzione aziendale, al fine di rafforzare l’attività assistenziale sul territorio per garantire l’erogazione delle prestazioni, ha attivato una procedura di reclutamento volta alla formulazione di un elenco di idonei per assunzioni a tempo determinato nei presidi ospedalieri aziendali.

Le figure professionali richieste sono: dirigente medico di Medicina d’Urgenza/ Pronto Soccorso; dirigente medico di Medicina Generale; dirigente medico di Cardiologia.

Il bando è pubblicato e consultabile sul sito aziendale: www.asptrapani.it