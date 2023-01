L’Alberghiero “Florio” e l’offerta turistica ericina alla Bit di Milano

Tutto pronto da Erice per la BIT di Milano. Il contenitore della Fiera del Turismo di Milano sarà, anche quest’anno, la location ideale per gli studenti dell’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’Istituto Superiore ‘Florio’, impegnati a mostrare e far apprezzare i prodotti tipici locali e la nostra cucina, oltre che a presentare i numerosi itinerari turistici legati ai sentieri e ai percorsi artistico culturali che il Comune di Erice propone, dando valore all’indirizzo scolastico intrapreso.

Il ‘racconto’ del territorio sarà proposto a tour operator e giornalisti, e mostrerà la storia, le tradizioni e i sapori della provincia di Trapani e della Sicilia. “Anche quest’anno la nostra scuola parteciperà a supporto del Comune di Erice, dell’agenzia Feedback e dell’emittente Telesud con un percorso di orientamento delle competenze trasversali”, dice la dirigente scolastica, Pina Mandina.

Si tratta di un’esperienza importante per l’opportunità di crescita e confronto con realtà scolastiche differenti offerta agli studenti, in uno scenario prestigioso come quello della BIT di Milano, oltre che una conferma per la scuola dell’ottimo livello di competenze che gli alunni raggiungono grazie anche alle continue sinergie positive sviluppate tra il mondo della scuola, gli enti pubblici e il mondo del lavoro.