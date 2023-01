Pallamano: netta vittoria di Th Alcamo contro Scicli

Netta vittoria della Th Alcamo Pallamano che al Nuovo Pala Verga ha battuto lo Scicli Hsc per 33-18, al termine di una partita dominata in lungo e largo della formazione alcamese nel Campionato B Drago, che fa il bis con la vittoria in semifinale di Coppa Sicilia (26-13).

Scicli che si è presentato ad Alcamo proprio al limite del tempo massimo, con la partita che ha rischiato di non giocarsi visto che la formazione ospite era rimasta bloccata a Palermo nel traffico a causa di un incidente stradale sulla circonvallazione. Alcamo che voleva ribaltare il meno cinque dell’ andata (23-18), ma quella era un’altra squadra, basti pensare che rispetto alla partita giocata a Scicli, nella formazione Alcamese mancavano Trovato, Duca, Rimi e Giorlando mentre all’ultimo momento anche Giacalone per impegni di lavoro.

Scicli Hsc invece si è presentata ad Alcamo senza i Terzini Ciavolella, Ballaera e all’esperto Marino e del portiere Tasca. Alcamo però rispetto alla partita di andata a messo sul 40×20, Vincenzo Randes, Ale Fagone, Angelo Grizzo e Nicola Lipari che sono un autentico lusso per il campionato cadetto loro che sono stati capaci di fare la differenza anche nel Campionato di serie A2.Se poi si aggiungono un Saitta e Dattolo in forma smagliante, con Jannis Chrimatopoulos a parare da par suo, si capisce come non ci poteva essere partita tra Alcamo e Scicli.

Scicli che invece deve fare un monumento al suo portiere Occhipinti, di gran lunga il migliore giocatore della partita con almeno una decina di prodigiosi interventi su i tiratori Alcamesi, parate dell’estremo ospite che di fatto hanno evitato alla formazione ospite di finire il match con un passivo ancora più pesante.Partita subito nelle mani di Alcamo che allunga nel primo tempo fino al 17-8 con cui si va al riposo.

Nella ripresa Alcamo sempre in controllo del match e portieri sempre più protagonisti, con Occhipinti che fa gli straordinari neutralizzando tre contropiede ai giocatori alcamesi e con Chrimatopoulos capace di segnare da porta a porta battendo il suo bravo collega, facendo andare in visibilio il pubblico presente al Pala Verga.