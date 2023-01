Rissa in campo di calcio, lo Sporting Termini fa vedere le immagini su Facebook

Si è conclusa nel peggiore dei modi la partita di calcio Under 17, tra Sporting Termini e Fincantieri, valida per gli Allievi Regionali. Una sfida finita tra accuse reciproche di costanti provocazioni in campo, una tensione che ben presto è salita alle stelle per poi degenerare in una mega rissa in cui hanno avuto la peggio diversi giovani giocatori, come testimoniano alcune foto postate sui social in cui è stata denunciata la violenza subita.

A denunciare il tutto è stato lo Sporting Termini sui propri profili social dove ha dato un resoconto di quanto accaduto in campo durante e dopo la partita.

La situazione è via via degenerata con Fincantieri che si trovava in vantaggio nel corso del primo tempo nel momento in cui, per una mancata rovesciata che ha colpito in volto un avversario, la squadra ospite è rimasta in 10 contro 11.

“Nervosismo per essere rimasti in dieci, la pressione calcistica dei ragazzi dello Sporting alla ricerca del pareggio vista la superiorità numerica hanno cominciato a portare episodi di violenza sia verbale che fisica fino all’episodio che ha visto dell’incredibile“, si legge nel post