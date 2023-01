Promozione: finisce in pareggio il derby tra Petrosino e Marsala

Derby dinamico quello tra FC Marsala e Petrosino valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Promozione. Un match che ha visto gli ospiti del Marsala giocare una partita arrembante senza però riuscire a sbloccare il risultato nelle diverse occasioni accadute, a causa di una buona difesa dei petrosileni e della buona vena, tra i pali, del giovane portiere Licari, di certo il migliore in campo del confronto.

Alla fine, un pareggio per 1-1 che non rende merito, per numero di occasioni da rete, agli sforzi del FC Marsala, che dovrà continuare a lavorare su questa strada se vorrà venirne a capo a fine campionato. Un primo tempo giocato ad una sola porta con i lilybetani che creano tante occasioni da rete: al 1’ gol annullato ad Amodeo per fuorigioco, all’8’ Licari, con una splendida parata, devia in angolo un tiro a rete di Amodeo, al 17’ sempre Amodeo colpisce di testa mandando a lato, al 20’ Thomas Meo, da solo di fronte Licari, si divora il gol del vantaggio appoggiando piano con Barry che salva sulla linea di porta, al 41’ secondo gol annullato al Marsala per fuorigioco di Paladino che batteva con un bel diagonale il portiere petrosileno.

Nel secondo tempo il Petrosino prova ad uscire fuori dal proprio centrocampo ma al 7’, in una ripartenza, Thomas Meo prova a battere a rete da posizione defilata facendo attraversare al pallone tutto lo specchio della porta petrosilena. Al 15’ i padroni di casa vanno in vantaggio con Giubaldo che tira da fuori area una fortunosa parabola che trova impreparato Rustico.

La partita diventa nervosa ed il Marsala cerca di venirne a capo con azioni un po’ confuse, al 32’ Pellegrino viene espulso per un fallaccio in area avversaria. Al 38’ sarà Amodeo a segnare il gol del pareggio grazie ad un rigore fischiato per un fallo in area su Quinci. Al 43’ altra occasione per Thomas Meo che tirerà a lato dopo l’ennesimo angolo per gli azzurri. Al 45’ spazio per un altra espulsione, sarà la volta di Dario Meo che gioca nervosamente il finale di partita terminando la gara negli spogliatoi qualche minuto prima del fischio finale del Signor Matranga di Palermo.