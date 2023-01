Petrosino a Roma all’evento di Poste Italiane per il divario digitale dei piccoli comuni

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi ha partecipato ieri a Roma, presso il Centro Congressi “La Nuvola”, alla presentazione del progetto “Polis – Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane.

Presenti all’evento, oltre ai padroni di casa, il ceo Matteo Del Fante e la presidente Bianca Maria Farina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Polis è un progetto molto ambizioso. Più di un miliardo di investimento su tutto il territorio nazionale di cui gran parte, ottocento milioni, finanziati con i fondi del PNRR. Oggi, a Roma, 5000 sindaci di comuni con meno di 15.000 abitanti hanno risposto all’invito di Poste Italiane – dichiara il sindaco Anastasi –. Il progetto, che faciliterà l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, attraverso l’istituzione di uno sportello unico gestito da Poste e attraverso la realizzazione di una rete di co-working con 250 sedi, è un passo fondamentale per ridurre il gap digitale tra le città e i piccoli centri. Sono diversi i potenziali servizi erogati: dalla richiesta di carta di identità elettronica al passaporto o a certificati anagrafici, ma anche il rilascio di duplicati di patente o Isee, per citarne alcuni. Lo sportello unico consentirà di migliorare l’erogazione dei servizi rendendoli più efficienti e vicini al cittadino e migliorandone la qualità. Come amministrazione daremo tutto il supporto necessario a facilitare il percorso progettuale e ad arrivare, presto, all’attivazione, anche nel nostro comune, dello sportello unico”.