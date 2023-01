A Castelvetrano si inaugura il nuovo plesso del Professionale Borgo Selinunte

Si è svolta a Castelvetrano la cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso scolastico “Borgo Selinunte” dell’I.P.S.E.O.A., alla presenza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio trapanese, Raimondo Cerami.

Erano presenti all’evento anche il sindaco di Castelvetrano, il Provveditore agli Studi dell’Ambito territoriale di Trapani e il dirigente scolastico dell’IPSEOA che ha fatto gli onori di casa, offrendo ai presenti un buffet preparato dagli alunni dell’istituto Alberghiero.

“Tale risultato è stato raggiunto grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto nel 2021 tra il Libero Consorzio di Comuni di Trapani e il Comune castelvetranese, proprietario dell’immobile, che prevedeva l’immediata consegna della struttura al dirigente del Professionale al fine di provvedere agli interventi di manutenzione finalizzati alla fruibilità dell’immobile a valere sui finanziamenti ministeriali – afferma Cerami -; successivamente, acquisita la restante documentazione tecnica da parte del Comune, il LCC potrà acquisire l’immobile al patrimonio immobiliare dell’Ente, ex dell’art.8 della l.r. n. 23/96. Il risultato raggiunto rappresenta il segno tangibile della presenza dello Stato a Castelvetrano e perché con l’accordo raggiunto l’istituzione scolastica ha potuto fruire sin dall’anno scolastico in corso di spazi per aule e laboratori utili per una serena pianificazione dell’attività didattica anche per i prossimi anni scolastici”.